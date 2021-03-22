Футболист «Тоттенхэма» Лукас Моура встал на защиту Жозе Моуринью. На прошлой неделе «шпоры» потерпели катастрофическое поражение от «Динамо» из Загреба (0:3) и вылетели из Лиги Европы.

«Это была очень плохая неделя для команды. Но прошлой ночью [в победном матче с «Астон Виллой»] мы продемонстрировали свое отношение к делу. В футболе хорошо то, что у тебя нет времени плакаться.

Мы обсуждали матч с «Динамо». Тренер сказал нам много всего, но такие вещи должны оставаться между нами. Он обладает огромным опытом, пытается мотивировать нас, и это пошло нам на пользу в последней игре. Впереди еще девять матчей, у нас финал Кубка лиги. Давайте хорошо завершим сезон.

Чемпионат Англии Нагельсманн сменит Моуринью, если «Тоттенхэм» не войдет в топ-4 19/03/2021 В 18:36

Мы остаемся едины, все мы в одной лодке. Мы вместе проигрываем, вместе побеждаем. Произошедшее в Хорватии – наша вина. Всех. Мы верим в нашего тренера, мы знаем его историю. Мы просто хотим достичь успеха», – сказал Моура Evening Standard

«Тоттенхэм» возглавлял АПЛ-2020/21 после стартовых 12 туров.

В последующих 17 турах команда Моуринью потерпела 8 поражений и показала лишь 10-й результат на этом отрезке.

Чемпионат Англии Марадона возглавит «Тоттенхэм» – странная ставка от букмекеров 19/03/2021 В 10:52