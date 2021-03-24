Бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Ронни Уолворка приговорили к условному тюремному заключению после того, как он признался в нападении на человека, наступившего на его белые кроссовки. Уолворку назначили 18 месяцев тюремного заключения с отсрочкой на два года.

Нападение случилось в манчестерском пабе в декабре 2019 года, а пострадавший от Уолворка Алан Малхолланд получил перелом правой глазницы. Бывшему футболисту также придется выполнить 200 часов неоплачиваемой работы и выплатить Малхолланду компенсацию в размере 500 фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports

Уолворк уже имел проблемы с законом: в 2011 году его приговорили к 15 месяцам тюрьмы за продажу запчастей от украденных автомобилей.

В составе «Манчестер Юнайтед» Уолворк провел пять сезонов, в течение которых сыграл 28 матчей, в том числе в Лиге чемпионов и АПЛ.

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