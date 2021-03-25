Опубликовано 25/03/2021 в 17:20 GMT | Обновлено 25/03/2021 в 17:20 GMT

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес может перейти в «Ливерпуль». Мерсисайдцы заинтересованы в возвращении уругвайца в летнее трансферное окно.

«Ливерпуль» готовит убедительное предложение «Атлетико», так как Клоппу нужен дополнительный вариант в атаке. Англичане ищут опытного форварда, поскольку учитывают, что один из игроков основы может покинуть клуб летом, сообщает Fichajes.net

Луис Суарес провел 133 матча за «Ливерпуль» с 2011 по 2014 год. Он забил 82 мяча и отдал 47 результативных передач.

Контракт Суареса с «Атлетико» истекает летом 2022 года. Он забил 19 мячей в 25 матчах Ла Лиги-2020/21, уступая только экс-партнеру Лионелю Месси (23).

Чемпионат Португалии Диего Коста перейдет в «Бенфику». Он получит €9 млн за 2 года 4 ЧАСА НАЗАД

Чемпионат Испании Новичок «Атлетико» страшно упал без сознания на тренировке ВЧЕРА В 20:12