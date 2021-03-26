Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал об отношении к хейтерам. Португалец реагирует на критику философски.

«Я не думаю, что кто-то станет обсуждать ракетостроение с ребятами из NASA, но при этом люди во всем мире думают, что могут обсудить футбол с одним из самых значимых менеджеров в истории игры.

В этом прелесть футбола. Я привык к этому и ценю это, для меня это весело», – сказал Моуринью.

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58-летний Моуринью работает с «Тоттенхэмом» с ноября 2019-го.

Первый сезон Жозе завершал после увольнения Маурисио Почеттино и финишировал в АПЛ на шестом месте.

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