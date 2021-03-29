Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ники Батт рассказал, как привел в ярость голкипера команды Петера Шмейхеля. Батт решил подшутить над датчанином, но пранк вышел из под контроля.
«На процедурном столе посреди комнаты стоял большой кипятильник, так что я взял чашку горячего чая и сел под стол. Петер Шмейхель вышел из душа совершенно голым и стоял, приподнявшись спиной в нескольких дюймах от кровати. Я подумал, что было бы забавно вынуть горячую чайную ложку из моей чашки и приложить ее к его ягодицам, чтобы посмотреть на его реакцию.
К сожалению, в этот самый момент он внезапно обернулся, и прежде, чем я смог убрать руку, обжигающая ложка коснулась конца его хозяйства! Я бы никогда этого не сделал, но ложка обожгла его самое уязвимое место, которое только можно представить. Вы никогда не слышали такого крика. В то время как другие игроки падали со смеху, Петер гнал меня из комнаты и по всей тренировочной площадке, что, казалось, длилось несколько часов. К счастью, он меня так и не поймал, и, честно говоря, я все еще бегаю от него», – приводит слова Батта Daily Star.
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Сам Шмейхель не хочет комментировать неприятный инцидент. «Все, что происходит в раздевалке, должно оставаться там», – сказал он в 2003-м.
- Ники Батт выступал в «МЮ» с 1993-го по 2004 год, Шмейхель – с 1991-го по 1999-й.
- Вместе футболисты выиграли три титула АПЛ, два Кубка Англии и Лигу чемпионов.
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