Защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате перейдет в «Ливерпуль». Мерсисайдцы близки к подписанию французского футболиста.
Переговоры находятся на продвинутой стадии, «Ливерпуль» заплатит немецкому клубу 40 млн евро, а трансфер состоится уже летом, сообщает The Athletic.
- Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
- В нынешнем сезоне Ибраима Конате провел 9 матей в Бундеслиге и забил 1 мяч.
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