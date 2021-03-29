Начиная с сезона-2022/23 в английской Премьер-лиге внедрят полуавтоматическую систему фиксации офсайдов. Это позволит автоматически проверять, был ли тот или иной игрок в положении вне игры, а ВАР – оперативно оповещать об этом судей.

Подобная система работает по тому же принципу, по которому используется технология фиксации взятия ворот, пишет Joe

Ожидается, что данная система в ближайшее время получит одобрение от ФИФА. Подобное нововведение уже тестировали на Клубном чемпионате мира-2020 в Катаре.

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В матче Сербия – Португалия (2:2) судья не увидел, что после удара Криштиану Роналду мяч полностью пересек линию ворот до того, как его выбил защитник.

После игры главный арбитр Дэнни Маккели принес извинения тренеру португальцев Фернанду Сантушу.

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