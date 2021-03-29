Начиная с сезона-2022/23 в английской Премьер-лиге внедрят полуавтоматическую систему фиксации офсайдов. Это позволит автоматически проверять, был ли тот или иной игрок в положении вне игры, а ВАР – оперативно оповещать об этом судей.
Подобная система работает по тому же принципу, по которому используется технология фиксации взятия ворот, пишет Joe.
Ожидается, что данная система в ближайшее время получит одобрение от ФИФА. Подобное нововведение уже тестировали на Клубном чемпионате мира-2020 в Катаре.
Чемпионат Англии
«Лейпциг» продаст еще одного защитника. «Ливерпуль» заплатит €40 млн
- В матче Сербия – Португалия (2:2) судья не увидел, что после удара Криштиану Роналду мяч полностью пересек линию ворот до того, как его выбил защитник.
- После игры главный арбитр Дэнни Маккели принес извинения тренеру португальцев Фернанду Сантушу.
Чемпионат Англии
Экс-игрок «МЮ» рассказал, как обжег Шмейхелю пенис ложкой
Чемпионат Англии
Моуринью рассказал о реакции на хейтеров. Очень философски