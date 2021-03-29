Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил об уходе из клуба по окончании сезона-2020/21.
«Когда какой-то цикл подходит к концу, испытываешь много разных эмоций. Большое чувство удовлетворения и гордости останется со мной после целых 10 сезонов, проведенных в «Манчестер Сити», – невероятно для профессионального футболиста в нашу эпоху.
10 сезонов больших достижений, во время которых я стал лучшим бомбардиром в истории клуба и испытал нерушимую связь со всеми, кто любит «Сити». С людьми, которые навсегда останутся в моем сердце. Я пришел в эру перестройки в 2011 году. И с помощью владельцев и вклада многих игроков мы заняли место среди величайших команд мира.
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Теперь задача поддерживать эту заслуженную позицию ляжет на других. Что касается меня, я продолжу отдавать всего себя в оставшейся части сезона, чтобы взять еще больше титулов и принести море удовольствия фанатам.
А затем начнется новый этап с новыми вызовами. И я полностью готов встретиться с ними с той же страстью и профессионализмом, с которыми всегда выступал на высочайшем уровне», – написал Агуэро в твиттере.
- С 32-летним аргентинцем не продлили контракт, соглашение форварда заканчивается в июне 2021 года.
- Агуэро выступает за «Сити» с 2011 года, форвард перешел из мадридского «Атлетико» за 40,2 млн евро. Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба (забил 257 мячей в 384 матчах). В чемпионате Англии-2020/21 Кун провел 8 игр и вонзил 1 мяч (с пенальти).
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