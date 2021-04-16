В конце 2020 года дела «Тоттенхэма» шли прекрасно – команда делила первое место с действующим чемпионом, а Кейн и Сон взяли курс на самый результативный парный сезон в истории АПЛ. 6 декабря «шпоры» победили в северолондонском дерби со счетом 2:0 – англичанин и южнокореец по разу отличились с передач друг друга. К тому моменту парочка оформила 11 совместных голов в Премьер-лиге за 10 последних матчей.
Спустя несколько месяцев дела команды близки к катастрофе. «Шпоры» еще цепляются за шансы на место в зоне Лиги чемпионов и по-прежнему претендуют на медали – в конце апреля «Тоттенхэм» сыграет на «Уэмбли» в финале Кубка Лиги против «Манчестер Сити». Для команды награда может стать первым пополнением трофейного музея с 2008 года.
Харри Кейн и Хынмин Сон, «Тоттенхэм»
Фото: Getty Images
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Для главного тренера клуба Жозе Моуринью ситуация подозрительно напоминает его «Манчестер Юнайтед» четырехлетней давности – тогда португальцу простили провал в чемпионате и итоговое шестое место из-за кубковых успехов. Особенный добыл для «красных дьяволов» Кубок Лиги, а завершила сезон команда победой над «Аяксом» в финале Лиги Европы.
Повторение успеха в 2021-м уже точно не случится. Во втором по значимости еврокубке «Тоттенхэм» позорно пропустил в четвертьфинал «Динамо» из Загреба, хотя после первой встречи имел преимущество в два мяча. В финале внутрианглийского Кубка Жозе будет противостоять не скромный «Саутгемптон», как было с «МЮ» в 2017 году, а «Манчестер Сити» – в феврале «горожане» вынесли «шпор» со счетом 3:0 по ходу 21-матчевой победной серии.
В первой половине сезона фанаты и эксперты восхищались «Тоттенхэмом» – команда была совершенно не похожа на типичный коллектив Моуринью. «Шпоры» организованно оборонялись в лучших традициях Жозе, но не цеплялись за минимальный перевес в счете, а уверенно выносили соперников.
Ключом к преображению стало плодотворное партнерство Кейна и Сона в атаке. Перед началом компании все ждали, что вернувшийся в Северный Лондон Гарет Бэйл поможет еще ярче засверкать капитану сборной Англии, но вышло иначе – Харри раскрылся в роли десятки и гениально рушил организацию игры соперников. Страйкер опускался за мячом ближе к центру поля и моментально забрасывал на открывавшегося на разряженном пространстве Хынмина.
Парочка уже к январю покорила рекорд лиги по количеству совместных голов за сезон, но дальше что-то сломалось. Кейн получил травму в матче с «Ливерпулем» и пропустил пару игр команды, а после возвращения их партнерство с Соном стало менее эффективным. В первой половине сезона в соцсетях шутили, что вся тактика Моуринью сводится к доставке мяча до пары нападающих – в реальности это оказалось близко к истине.
«Появились ли у меня сомнения в собственных методах? Нет, вовсе нет. Нисколько. Ноль. Иногда результаты в футболе являются следствием множества факторов. Мои методы и методы моего тренерского штаба не имеют себе равных во всем мире», – ответил Моуринью репортеру после поражения в лондонском дерби против «Вест Хэма» в феврале. К тому моменту «шпоры» проиграли пять из шести последних матчей в лиге.
После вылета из Лиги Европы риторика Особенного была похожей – он обвинил в позорном поражении футболистов, отметив, что перед матчем дал им все необходимое для итоговой победы. «Мне не нужна критика снаружи, потому что я глубоко опечален тем, что случилось с моей командой. Я не хочу ничего больше говорить. От имени игроков, несмотря на то, что некоторые из них, возможно, не разделяют мои чувства и эмоции, я могу только извиниться перед болельщиками «Тоттенхэма», – отметил Жозе.
В реплике Моуринью прозвучал явный намек на смуту внутри коллектива. Это подтверждают и слова голкипера Уго Льориса, на котором после матча не было лица. «То, как мы играем – этого недостаточно. Одно дело – выйти перед камерой и сказать: «Я амбициозен». Другое дело – доказывать это каждый день на тренировках, каждый раз на поле.
Нельзя предавать этот принцип, играете вы или не играете. Поведение команды – самое сложное в футболе. Каким бы ни было решение тренера, ты должен идти по пути команды. Если ты следуешь за командой только в стартовом составе, это создает большие проблемы. В один момент по ходу сезона вам придется расплачиваться. Думаю, сегодня случилось именно это. В прошлом у нас были отличные моменты, потому что мы могли доверять единству, которое было в коллективе. Сегодня – не знаю. Я не уверен в этом», – сказал он в почти 8-минутном флеш-интервью.
В конце февраля авторитетное издание The Athletic опубликовало материал с инсайдами из раздевалки «Тоттенхэма». На тот момент Моуринью еще не потерял контроль над командой, но отдельные игроки уже тогда открыто говорили о недовольстве методами Жозе. Португалец сменил на посту тренера «шпор» Маурисио Почеттино, и некоторые футболисты уже жалеют, что не выкладывались достаточно усердно под руководством аргентинского специалиста, чтобы сохранить его работу в клубе.
Атакующие игроки лондонцев считают, что тренировки Моуринью заточены на отработку действий в обороне и недопущение ошибок – они недовольны недостаточным вниманием к построению сложных атакующих шаблонов. Некоторые игроки линии нападения даже признали, что в последней трети поля до сих пор полагаются на комбинации, придуманные еще Почеттино.
«Все изменилось, даже сейчас тренировки сфокусированы на обороне. Нет никакого плана по продвижению мяча вперед. План состоит в том, чтобы отзащищаться, выбить мяч на Харри Кейна и Хынмин Сона – на этом все», – признался источнику игрок клуба, пожелавший остаться анонимным.
Игроки отмечают, что перед каждым матчем атмосфера в команде строится на страхе – футболисты больше думают о возможных ошибках, которых они должны избежать, чем о собственных сильных сторонах. В начале сезона тактика работала, и «Тоттенхэм» добыл несколько важных побед, но зависимость от Кейна и Сона показала – Жозе не хватает тактической гибкости, а игрокам недостает терпения и веры в тренерские методы португальца.
Моуринью в этой ситуации выглядит наименее пострадавшим. Одиозный специалист продолжит раздавать интервью, в которых будет выгораживать себя и свой подход, обвиняя в поражениях футболистов, судей, плохую погоду, составителей расписания и высшие силы. Последние годы его карьеры показали, что португалец будет востребован в любых обстоятельствах – после неоднозначных периодов в «Челси» и «Манчестер Юнайтед» лондонцы взяли Особенного на жирнейший контракт, у него вторая зарплата в лиге наряду с Юргеном Клоппом. В случае досрочного увольнения Жозе положит в карман более 30 млн евро, так что беспокоиться ему не о чем.
Жозе Моуринью
Фото: Getty Images
По-настоящему жаль звезду «Тоттенхэма» Харри Кейна. Слухи несколько лет отправляли англичанина на повышение, но он с завидным упорством оставался верен родному клубу. При Почеттино «шпоры» были близки к вершине АПЛ и дошли до финала Лиги чемпионов – сейчас клуб предельно далек от больших наград, и англичанин понимает, что из Лондона пора делать ноги.
Кейн не раз говорил о желании выигрывать трофеи и выступать на высочайшем уровне. Теперь уверенно можно говорить о том, что Харри похоронил шанс на успешную карьеру. Нападающему уже 28 лет, его действующий контракт рассчитан до 2024 года. Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн рассказал, что страйкер наконец решился на уход из «Тоттенхэма», но слишком поздно – президент «шпор» Дэниэл Леви запросит за него не меньше 140 млн евро. У форварда множество почитателей по всей Европе, но в условиях коронавирусного кризиса ни один клуб не выложит столько за игрока, которому осталось провести не так много лет на пике формы.
В нулевые Моуринью совершал одну революцию за другой и выводил клубы на качественно новый уровень. «Порту», «Челси» и «Интер» при Жозе обрели новый статус. Опыт его работы в «Тоттенхэме» показывает, что за годы Особенный трансформировался в собственный антипод – за полтора сезона он цинично разрушил все, что Почеттино выстраивал пять лет, и ничего не предложил взамен.
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