В конце 2020 года дела «Тоттенхэма» шли прекрасно – команда делила первое место с действующим чемпионом, а Кейн и Сон взяли курс на самый результативный парный сезон в истории АПЛ. 6 декабря «шпоры» победили в северолондонском дерби со счетом 2:0 – англичанин и южнокореец по разу отличились с передач друг друга. К тому моменту парочка оформила 11 совместных голов в Премьер-лиге за 10 последних матчей.

Спустя несколько месяцев дела команды близки к катастрофе. «Шпоры» еще цепляются за шансы на место в зоне Лиги чемпионов и по-прежнему претендуют на медали – в конце апреля «Тоттенхэм» сыграет на «Уэмбли» в финале Кубка Лиги против «Манчестер Сити». Для команды награда может стать первым пополнением трофейного музея с 2008 года.

Харри Кейн и Хынмин Сон, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

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Для главного тренера клуба Жозе Моуринью ситуация подозрительно напоминает его «Манчестер Юнайтед» четырехлетней давности – тогда португальцу простили провал в чемпионате и итоговое шестое место из-за кубковых успехов. Особенный добыл для «красных дьяволов» Кубок Лиги, а завершила сезон команда победой над «Аяксом» в финале Лиги Европы.

Повторение успеха в 2021-м уже точно не случится. Во втором по значимости еврокубке «Тоттенхэм» позорно пропустил в четвертьфинал «Динамо» из Загреба, хотя после первой встречи имел преимущество в два мяча. В финале внутрианглийского Кубка Жозе будет противостоять не скромный «Саутгемптон», как было с «МЮ» в 2017 году, а «Манчестер Сити» – в феврале «горожане» вынесли «шпор» со счетом 3:0 по ходу 21-матчевой победной серии.

В первой половине сезона фанаты и эксперты восхищались «Тоттенхэмом» – команда была совершенно не похожа на типичный коллектив Моуринью. «Шпоры» организованно оборонялись в лучших традициях Жозе, но не цеплялись за минимальный перевес в счете, а уверенно выносили соперников.

Ключом к преображению стало плодотворное партнерство Кейна и Сона в атаке. Перед началом компании все ждали, что вернувшийся в Северный Лондон Гарет Бэйл поможет еще ярче засверкать капитану сборной Англии, но вышло иначе – Харри раскрылся в роли десятки и гениально рушил организацию игры соперников. Страйкер опускался за мячом ближе к центру поля и моментально забрасывал на открывавшегося на разряженном пространстве Хынмина.

Парочка уже к январю покорила рекорд лиги по количеству совместных голов за сезон, но дальше что-то сломалось. Кейн получил травму в матче с «Ливерпулем» и пропустил пару игр команды, а после возвращения их партнерство с Соном стало менее эффективным. В первой половине сезона в соцсетях шутили, что вся тактика Моуринью сводится к доставке мяча до пары нападающих – в реальности это оказалось близко к истине.

«Появились ли у меня сомнения в собственных методах? Нет, вовсе нет. Нисколько. Ноль. Иногда результаты в футболе являются следствием множества факторов. Мои методы и методы моего тренерского штаба не имеют себе равных во всем мире», – ответил Моуринью репортеру после поражения в лондонском дерби против «Вест Хэма» в феврале. К тому моменту «шпоры» проиграли пять из шести последних матчей в лиге.

После вылета из Лиги Европы риторика Особенного была похожей – он обвинил в позорном поражении футболистов, отметив, что перед матчем дал им все необходимое для итоговой победы. «Мне не нужна критика снаружи, потому что я глубоко опечален тем, что случилось с моей командой. Я не хочу ничего больше говорить. От имени игроков, несмотря на то, что некоторые из них, возможно, не разделяют мои чувства и эмоции, я могу только извиниться перед болельщиками «Тоттенхэма», – отметил Жозе.

В реплике Моуринью прозвучал явный намек на смуту внутри коллектива. Это подтверждают и слова голкипера Уго Льориса, на котором после матча не было лица. «То, как мы играем – этого недостаточно. Одно дело – выйти перед камерой и сказать: «Я амбициозен». Другое дело – доказывать это каждый день на тренировках, каждый раз на поле.

Нельзя предавать этот принцип, играете вы или не играете. Поведение команды – самое сложное в футболе. Каким бы ни было решение тренера, ты должен идти по пути команды. Если ты следуешь за командой только в стартовом составе, это создает большие проблемы. В один момент по ходу сезона вам придется расплачиваться. Думаю, сегодня случилось именно это. В прошлом у нас были отличные моменты, потому что мы могли доверять единству, которое было в коллективе. Сегодня – не знаю. Я не уверен в этом», – сказал он в почти 8-минутном флеш-интервью.

В конце февраля авторитетное издание The Athletic опубликовало материал с инсайдами из раздевалки «Тоттенхэма». На тот момент Моуринью еще не потерял контроль над командой, но отдельные игроки уже тогда открыто говорили о недовольстве методами Жозе. Португалец сменил на посту тренера «шпор» Маурисио Почеттино, и некоторые футболисты уже жалеют, что не выкладывались достаточно усердно под руководством аргентинского специалиста, чтобы сохранить его работу в клубе.

Атакующие игроки лондонцев считают, что тренировки Моуринью заточены на отработку действий в обороне и недопущение ошибок – они недовольны недостаточным вниманием к построению сложных атакующих шаблонов. Некоторые игроки линии нападения даже признали, что в последней трети поля до сих пор полагаются на комбинации, придуманные еще Почеттино.

«Все изменилось, даже сейчас тренировки сфокусированы на обороне. Нет никакого плана по продвижению мяча вперед. План состоит в том, чтобы отзащищаться, выбить мяч на Харри Кейна и Хынмин Сона – на этом все», – признался источнику игрок клуба, пожелавший остаться анонимным.

Игроки отмечают, что перед каждым матчем атмосфера в команде строится на страхе – футболисты больше думают о возможных ошибках, которых они должны избежать, чем о собственных сильных сторонах. В начале сезона тактика работала, и «Тоттенхэм» добыл несколько важных побед, но зависимость от Кейна и Сона показала – Жозе не хватает тактической гибкости, а игрокам недостает терпения и веры в тренерские методы португальца.

Моуринью в этой ситуации выглядит наименее пострадавшим. Одиозный специалист продолжит раздавать интервью, в которых будет выгораживать себя и свой подход, обвиняя в поражениях футболистов, судей, плохую погоду, составителей расписания и высшие силы. Последние годы его карьеры показали, что португалец будет востребован в любых обстоятельствах – после неоднозначных периодов в «Челси» и «Манчестер Юнайтед» лондонцы взяли Особенного на жирнейший контракт, у него вторая зарплата в лиге наряду с Юргеном Клоппом. В случае досрочного увольнения Жозе положит в карман более 30 млн евро, так что беспокоиться ему не о чем.

Жозе Моуринью Фото: Getty Images

По-настоящему жаль звезду «Тоттенхэма» Харри Кейна. Слухи несколько лет отправляли англичанина на повышение, но он с завидным упорством оставался верен родному клубу. При Почеттино «шпоры» были близки к вершине АПЛ и дошли до финала Лиги чемпионов – сейчас клуб предельно далек от больших наград, и англичанин понимает, что из Лондона пора делать ноги.

Кейн не раз говорил о желании выигрывать трофеи и выступать на высочайшем уровне. Теперь уверенно можно говорить о том, что Харри похоронил шанс на успешную карьеру. Нападающему уже 28 лет, его действующий контракт рассчитан до 2024 года. Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн рассказал , что страйкер наконец решился на уход из «Тоттенхэма», но слишком поздно – президент «шпор» Дэниэл Леви запросит за него не меньше 140 млн евро. У форварда множество почитателей по всей Европе, но в условиях коронавирусного кризиса ни один клуб не выложит столько за игрока, которому осталось провести не так много лет на пике формы.

В нулевые Моуринью совершал одну революцию за другой и выводил клубы на качественно новый уровень. «Порту», «Челси» и «Интер» при Жозе обрели новый статус. Опыт его работы в «Тоттенхэме» показывает, что за годы Особенный трансформировался в собственный антипод – за полтора сезона он цинично разрушил все, что Почеттино выстраивал пять лет, и ничего не предложил взамен.

Футбол «МЮ» победил Моуринью, Роналду не забил в Италии 11/04/2021 В 21:13