Стало известно, сколько потратили клубы английской Премьер-лиги на травмированных футболистов за последние пять сезонов. Наибольшие денежные потери понес «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы выплатили игрокам с повреждениями более 123 млн евро. В сумме травмированные футболисты «МЮ» пропустили 1105 матчей за пять лет. На втором месте идет «Арсенал» – игроки лондонцев пропустили больше матчей (1122), но получили в период простоя меньше денег – 92,5 млн евро. Третья строчка у «Манчестер Сити» – 779 пропущенных матчей и 85,6 млн. Действующий чемпион Англии, «Ливерпуль», стал четвертым. Игроки мерсисайдцев пропустили 983 игры и заработали за это почти 85 млн евро.

На одном Поле Погба «МЮ» потерял 19,6 млн евро за последние 5 лет. «Сити» прогорел на 13,5 млн из-за Кевина де Брёйне, а в нынешнем сезоне «Ливерпуль» потратил на травмированного Вирджила ван Дейка более 4 млн евро, сообщает сайт Bonus Finder

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В данный момент «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 71 очком после 30 матчей.

«МЮ» отстает от «Сити» на 14 баллов, имея одну игру в запасе.

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