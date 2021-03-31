В восемь утра 2 марта 2015 года куски тяжелого весеннего снега беззаботно блестели на асфальте элитного района Дарема. Вдруг их безжалостно раздавил кортеж из трех тонированных внедорожников. Машины резко затормозили возле роскошного дома за два миллиона евро. Из транспорта высыпали люди в черной одежде без опознавательных знаков и быстро двинулись к дверям. Один из них присвистнул, глядя на дорогущее здание – у этого дворца только гаражей три штуки! Через несколько минут хозяин особняка напоминал те ледышки с дороги, разве что не блестел так весело: его уложили лицом в пол, заковали в наручники и выволокли из спальни в морозное утро.

Соседи сперва решили, что это ограбление или похищение, но через пару часов весь мир узнал, что их сосед – звезда «Сандерленда», «Манчестер Сити» и сборной Англии – обвиняется в растлении 15-летней школьницы. Так начался день, в который завершилась карьера Адама Джонсона. Правда, он об этом еще не знал.

Эй Джей родился в Сандерленде в 1987-м в семье Дэйва и Сони Джонсонов – обычных представителей рабочего класса. Из пеленок мальчик вылез, только чтобы гонять по всему дому небольшой мячик, и Соня не ограничивала сына. Дэйв тоже обожал футбол – он провел много часов во вратарских перчатках за любительские команды. Но Адама восхищали быстрые вингеры – Райан Гиггз и Давид Жинола. Мальчик мечтал играть в большой футбол, но тогда в Сандерленде не шел прием в детские команды, и родители отвезли сына в Мидлсбро.

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Адам Джонсон, Гари Линекер и Эмлин Хьюз Фото: Other Agency

«Ему было семь, и он был феноменален. Как молодой Гиггз. Играл с улыбкой на лице. Забивал от 50 до 60 голов за сезон и обладал естественной способностью сохранять мяч. Я работаю в бесплатной академии каждую субботу и всегда говорю детям, что тренировал Адама Джонсона», – вспоминал в 2010-м его первый тренер Джордж Блейк. Ныне о работе с Эй Джеем мистер Блейк предпочитает умалчивать.

В 12 лет Джонсон попал в академию «Мидлсбро». Тренеры беспокоились, что Адам очень щуплый, практически недоразвитый. Из-за слабого организма у Эй Джея были проблемы с тазом, мышцы и кости развивались с разной скоростью, поэтому он был маленьким и тощим. В 16 лет он выглядел на 12 и физически не вывозил нагрузки даже молодежной команды. Из-за жалкого внешнего вида Джонсон превратился в объект издевок. Насмешки были даже за то, что вся семья, включая младшую сестру Адама, мотается за футболистом-заморышем по тренировкам – на всякий случай.

«Сейчас он суперзвезда, но парни обычно унижали его, потому что он выглядел, будто осужденный за антисоциальное поведение», – рассказывал бывший тренер Айди Бутройд в 2010-м. Знал бы Айди, насколько точно он подобрал сравнение.

Адам Джонсон начал расти только в 16, выслушав миллион издевательств за девять лет в детских и подростковых командах. Тренеры терпели Эй Джея, потому что видели его талант и футбольный интеллект. Как только Адам набрал форму, карьера тут же рванула вверх.

Адам Джонсон в «Мидлсбро» Фото: Getty Images

Джонсон дебютировал за основную команду «Мидлсбро» в марте 2005-го. Ему было всего 17 лет, когда он вышел против «Спортинга» в плей-офф Кубка УЕФА (тогда лиссабонцы дошли до финала и проиграли ЦСКА). Адам отбегал за «Боро» 120 матчей, здорово проявился в арендах у «Лидса» и «Уотфорда». Большую часть времени он служил дублером Стюарта Даунинга, но после его ухода в 2009-м Эй Джей забил место в старте, вколотил три мяча в первых трех турах и стал лучшим молодым игроком года в Англии.

В январе 2010-го «Мидлсбро» получил 17 предложений о переходе Джонсона. Но очередь распихал «Манчестер Сити». «Горожан» двумя годами ранее купили шейхи, на максимальные трансферные мощности клуб еще не вышел и вкладывался в юный и задорный молодняк. За переход Джонсона «Мидлсбро» получил восемь миллионов евро. Адам цапнул сладенький контракт на 4,5 сезона с жалованием три миллиона евро в год.

В следующем сезоне он помог «Сити» взять Кубок Англии, а затем поучаствовал в первом золоте «горожан» в АПЛ. Выступления за «Ман Сити» привели Эй Джея в сборную – он провел 12 матчей за Англию. «Это Райан Гиггз своего поколения», – восхищался тренер молодежки Стюарт Пирс. В 24 года Адам добился всего, о чем восемь лет назад даже не мечтал, выслушивая насмешки одноклубников. И тогда у богатого, молодого, самовлюбленного и дико закомплексованного футболиста сорвало вентилятор.

Адам Джонсон после перехода в «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

В Манчестере Эй Джей снял особняк, в котором до этого жил Криштиану Роналду (уровень ЧСВ очевиден). Пижонское жилье требует пижонской жизни – алкоголь, дамочки и тусовки долго пугали соседей Джонсона.

«Этот парень – настоящий повеса. Он чуть ли не каждый день был с новой женщиной и часто возвращался домой после полуночи. Ни для кого не секрет, что Адам выпивал. Я не раз видел, как он бросал свой автомобиль на дороге и вызывал такси», – сплетничал сосед футболиста в интервью The Mirror.

Это сказывалось на игре Джонсона. Он не слушал требования Роберто Манчини, играл вингера, даже если в схеме не было такой позиции, не отрабатывал в обороне и все чаще оставался на лавке. Адам проиграл конкуренцию и в 2012-м за 12,6 млн евро умчал в «Сандерленд». Эй Джей думал, что лучшие годы карьеры впереди, но ему оставалось играть в футбол лишь 3,5 года.

Адам Джонсон в «Сандерленде» Фото: Getty Images

Незадолго до ухода из «Сити» Джонсон летел на самолете в Сандерленд. На борту он заметил стюардессу – кареглазую брюнетку с острыми скулами и сочными губами. Богатый и знаменитый футболист подкатил к бортпроводнице – ее звали Стейси Флаундерс. Ребята обменялась контактами и позже встретились в заведении. Стейси было всего 20 лет, она выросла в маленьком городке портовых грузчиков Хартлпуле и мечтала о красивой жизни. Джонсон легко воплотил мечту новой подруги.

В элитном районе Дарема за два миллиона евро Эй Джей купил особняк с шестью спальнями, тремя гаражами, итальянским камнем и спиральной лестницей, а зарплаты в 80 тысяч евро в неделю хватало на любые прихоти влюбленных. Знакомые начали замечать – Адам успокоился, бросил пить и кутить, стал семейным малым и вообще повзрослел. В 2014-м Стейси сообщила любимому радостные новости: у них будет ребенок! Через две недели после рождения дочери Джонсона арестовали за растление школьницы. Именно Стейси открыла дверь, когда люди в черном приехали арестовывать Адама.

Все началось в конце декабря 2014 года. 15-летняя болельщица «Сандерленда» добавилась в друзья к Адаму Джонсону на фейсбуке. Позже Стейси узнала фанатку – она постоянно ждала футболистов возле автобусов. Адам и девочка обменялись телефонами и продолжили общение в ватсапе. Эй Джей назначил ей встречу, чтобы подарить пару футболок. А после этого предложил встретиться еще раз – он ждал вознаграждение за презент. Школьница считывала намеки и была не против.

Адам Джонсон и Стэйси Флаундерс Фото: Getty Images

BBC раскопала, что во время второй встречи в машине Джонсона, футболист склонил малолетку к поцелуям. Он расстегнул пуговицу на штанах девушку и запустил туда руку. Затем ухажер положил руку фанатки на свой пах. Когда несовершеннолетняя убирала руку, Адам возвращал ее на тренировочные штаны «Сандерленда». В итоге Эй Джей склонил девушку к оральному сексу, длившемуся, по словам пострадавшей, три-четыре секунды.

Через несколько дней переписку спалил отец школьницы и заявил в полицию. Он же потребовал взять Джонсона без шума и пыли, чтобы не спалить имя дочери. Сразу после ареста английские власти объявили, что попытки выяснить личность фанатки приведут к уголовке.

Адама Джонсона отпустили под залог на следующий день. «Сандерленд» временно отстранил его от тренировок, но затем вернул в состав. «Коты» поверили Эй Джею и адвокатам, которые отвергали все обвинения и обещали разгромную победу в суде. Но через год после публикации переписок Адам частично признал вину – он целовался с девушкой, но секса не было ни в каком виде. «Сандерленд» узнал об этом лишь из новостей и в тот же день расторг контракт с Джонсоном. То же самое сделал личный спонсор футболиста – adidas. Вера в честность Джонсона даже привела к увольнению исполнительного директора клуба Маргарет Берн, которая не расторгла соглашение с ним годом ранее.

В результате Адама Джонсона приговорили к шести годам тюрьмы и штрафу в 50 тысяч евро. Незадолго до приговора стало известно, что Адам гуглил возраст согласия в Англии – то есть он знал, что девушка несовершеннолетняя. Сразу после решения суда медиа узнали о еще одном отягчающем обстоятельстве: на лэптопе футболиста нашли гигабайты порно, в том числе с детьми и животными

Джонсон нашел приключения с первых же дней за решеткой Лидса – там тоже смотрят телевизор. В душевой на него напали зэки, порезали лицо бритвой и пообещали вернуться. Адама перевели в тюрьму Донкастера, но лучше не стало. Он явно страдал от звездной болезни, хотя все вокруг считали его педофилом. В душевой новой тюрьмы он отказался чистить слив со словами «Пошел на ***. Ты знаешь, кто я?». Следующие несколько дней он пролежал в лазарете с побоями.

Адам Джонсон Фото: Getty Images

Стэйси съехала из особняка в Дареме, и Джонсон продал его в несколько раз дешевле – за 300 тысяч евро вместо двух миллионов. Деньги нужны были на адвокатов, но ни одна из апелляций не принесла успеха. Единственное, что доказали юристы – футболист не насиловал девушку. Эй Джею пришлось привыкать к жизни в заключении. В «Сандерленде» он зарабатывал 80 тысяч евро в неделю, а теперь мыл тюремные горшки за 13 евро в неделю. Через пару месяцев Джонсон выучился на тюремного парикмахера и стал получать 23 евро.

Он сидел в одиночной камере из соображений безопасности. Каждый раз, когда его выводили наружу, другие зэки скандировали: «Насильник!»

«И так каждый раз, когда Джонсон получает еду или играет в футбол. Заключенные кричат на него с террас. Там есть компания опасных ребят, которые заправляют в тюрьме. Они настроены против него. В их глазах он педофил, и жалобами он делает только хуже», – рассказывал источник Daily Star.

Только заключенные из мусульманской общины встали на сторону Адама, но в обмен на защиту они предложили бывшему игроку принять ислам. Джонсон сходил на несколько молебнов, но так и не сменил религию.

Под конец срока его перевели в лагерь для военнопленных. Заключенных там называли резидентами, они больше находились вне камер. А колония напоминала дома, в которых проживали по 5-6 заключенных.

Адам Джонсон вышел из тюрьмы в марте 2019 года по УДО, отсидев половину срока. Его встречал отец на полностью затонированной машине. «Счастлив, что Адам возвращается домой. Вернется ли он в футбол? Без комментариев», – сказал Дэйв Джонсон журналистам. Но 33-летний всерьез футболист намеревался возобновить карьеру – это подтверждала его сестра. Daily Mail сразу обзвонил клубы АПЛ и Чемпионшипа с вопросом, готовы ли они взять Адама. Ответ везде одинаковый: «Нет». Даже любительские команды из родного Сандерленда отказались иметь с ним дело.

Сейчас Адам Джонсон живет отшельником. Папарацци ловили его оттирающим надпись «Насильник» со своего дома. А однажды заметили возле бара в футболке с надписью Fresh Kid («Свежий ребенок»). Он вынужден уведомлять полицию, если соберется за границу, если купит что-то дороже пяти тысяч евро, а также в любое время у него могут отобрать телефон для проверки и вернуть в тюрьму, если он что-то удалит.

У Эй Джея нет работы – он живет на сбережения со времен карьеры, которые оцениваются в 15-17 млн евро . Он думает о работе футбольным агентом. У Джонсона остались хорошие отношения со многими футболистами, так что он рассчитывает на помощь старых друзей. Бывший игрок всегда сам занимался своими контрактами и отлично в этом разбирается.

«Он отчаянно хочет начать новое дело. У него миллионы в банке, но он опасается, что однажды сопьется, если не займется делом, которое будет приносить ему деньги и удовлетворение», – писал The Sun.

Стэйси Флаундерс ушла от Адама через несколько дней после приговора. Спустя несколько месяцев ее видели отдыхающей с друзьями в Дубае. А затем бывшая стюардесса закрутила роман с другим футболистом – Гари Мэдином из «Болтона». После освобождения бывшего Стэйси рассказала, что сделала аборт – если бы Адам не был таким идиотом, то сейчас воспитывал бы двоих детей.

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