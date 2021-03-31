Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, как отказался просматривать футболиста из-за ирокеза.
«Когда я работал в Норвегии, поехал просматривать игрока. Он вышел из подтрибунного помещения, и у него был ирокез. Тогда я просто сказал скауту: «Поехали отсюда, я не заинтересован». Это был очень короткий просмотр», – цитирует 48-летнего Сульшера Goal.com со ссылкой на Sky Sports.
  • В Норвегии Сульшер тренировал «Мольде» в 2011-2014 и 2015-18 годах.
  • После 30 туров АПЛ «МЮ» Сульшера идет вторым, отставая от «Сити» на 14 очков.
Чемпионат Англии
«МЮ» вдруг хлопнул «Сити». План Сульшера или везение?
07/03/2021 В 20:38
«МЮ» заплатил травмированным €123 за 5 лет. 20 млн ушли Погба
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Чемпионат Англии
«МЮ» больше не дают пенальти. Виноваты Клопп и «Челси»
05/03/2021 В 09:13
Чемпионат Англии
«Челси» и «МЮ» заглушили друг друга. 0:0 – честный итог
28/02/2021 В 21:09