Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, как отказался просматривать футболиста из-за ирокеза.
«Когда я работал в Норвегии, поехал просматривать игрока. Он вышел из подтрибунного помещения, и у него был ирокез. Тогда я просто сказал скауту: «Поехали отсюда, я не заинтересован». Это был очень короткий просмотр», – цитирует 48-летнего Сульшера Goal.com со ссылкой на Sky Sports.
- В Норвегии Сульшер тренировал «Мольде» в 2011-2014 и 2015-18 годах.
- После 30 туров АПЛ «МЮ» Сульшера идет вторым, отставая от «Сити» на 14 очков.
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