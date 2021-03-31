Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн станет самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ, если перейдет в «Манчестер Сити». Манкунианцы готовы предложить норвежцу контракт, по которому он будет зарабатывать 704 тысячи евро в неделю.

Соглашение будет рассчитанно на пять лет, по нему Холанн заработает 169 млн евро. При этом «горожанам» придется заплатить более 170 млн евро за трансфер игрока. Таким образом, норвежец обойдется «Манчестер Сити» приблизительно в 350 млн евро, сообщает The Sun

«Боруссия» приобрела Холанна у «Зальцбурга» в конце 2019 года за 20 млн евро.

В нынешнем сезоне норвежец провел 31 матч, забил 33 мяча и отдал 8 передач.

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