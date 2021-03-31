Банду, которая пыталась ограбить Месута Озила и Сеада Колашинаца, приговорили к тюремному сроку. Королевский суд Великобритании назначил восьмерым преступникам более 100 лет лишения свободы – двое из них напали на игроков.

Такой крупный срок сложился из 20 правонарушений, в которые входит и ограбление футболистов. По словам судьи Яна Борна, нападавшие использовали спицы и отвертки. «Они спланировали это нападение с большой осторожностью, вооружившись острым оружием, способным нанести серьезные травмы, например, вязальной спицей, а также отверткой», – приводит слова Борна сайт полиции

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Банда пыталась отнять у Озила и Колашинаца часы стоимостью 200 тысяч фунтов .

Игрокам удалось отбиться – боснийский защитник выпрыгнул из джипа Озила и дал отпор нападавшим.

Озил в данный момент выступает за «Фенербахче», Колашинац играет в аренде за «Шальке».

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