Банду, которая пыталась ограбить Месута Озила и Сеада Колашинаца, приговорили к тюремному сроку. Королевский суд Великобритании назначил восьмерым преступникам более 100 лет лишения свободы – двое из них напали на игроков.
Такой крупный срок сложился из 20 правонарушений, в которые входит и ограбление футболистов. По словам судьи Яна Борна, нападавшие использовали спицы и отвертки. «Они спланировали это нападение с большой осторожностью, вооружившись острым оружием, способным нанести серьезные травмы, например, вязальной спицей, а также отверткой», – приводит слова Борна сайт полиции.
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  • Банда пыталась отнять у Озила и Колашинаца часы стоимостью 200 тысяч фунтов .
  • Игрокам удалось отбиться – боснийский защитник выпрыгнул из джипа Озила и дал отпор нападавшим.
  • Озил в данный момент выступает за «Фенербахче», Колашинац играет в аренде за «Шальке».
Месут Озил и Сеад Колашинац из «Арсенала» попали в эпицентр борьбы преступных банд
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