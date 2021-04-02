Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактомини рассказал о том, как получил футболку Лионеля Месси.

«Когда мы играли против «Барселоны», Крис Смоллинг ударил Месси локтем, и у него пошла кровь из носа. Но Лео подумал, что это сделал я!

После матча я спросил у Серхио Ромеро: «Ты не мог бы взять футболку Месси для меня?» Серхио вернулся и сказал: «Он думает, что это ты двинул ему локтем». На что я ответил: «Нет-нет-нет, скажи ему, что это был не я! Пожалуйста, эта футболка должна достаться мне, я повешу ее в своей спальне». Что ж, теперь он знает, что я не виноват», – сказал Мактомини.

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«МЮ» и «Барса» встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов 2018/19.

Первый матч на «Олд Траффорд» каталонцы выиграли 1:0, а в ответной игре на «Камп Ноу» разгромили «дьяволов» со счетом 3:0.

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