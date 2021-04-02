Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола усомнился в том, что клуб сможет позволить себе замену Серхио Агуэро.

«Послушайте, с такими ценами мы не собираемся покупать нападающего. Мы не можем себе этого позволить. Все клубы испытывают финансовые затруднения, и мы не исключение. Сегодня гораздо больше шансов на то, что мы не будем никого покупать.

У нас достаточно футболистов в основной команде, а также перспективных игроков в академии. С учетом мировых экономических проблем есть высокая вероятность, что мы не подпишем нового форварда», – заявил Пеп.

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По оценке Transfermarkt, в этом сезоне «Манчестер Сити» потратил на трансферы 177,8 млн евро.

«Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 14-очковым перевесом над «МЮ».

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