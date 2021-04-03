Абсолютный лидер АПЛ встречается с одной из лучших команд – это всегда интересно. «Лестер» сложно представить всерьез претендующим на чемпионство, но навязать борьбу «Манчестер Юнайтед» и занять второе место вполне реально, а для этого нужно побеждать «Сити».

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Манкунианцы не зря идут фаворитами – нет ни одной железной причины для их поражения от «Лестера». «Сити» набрал впечатляющий разгон и вприпрыжку бежит к чемпионству. «Лестеру» же просто нужно как можно реже терять очки, но команда Роджерса и с этим не всегда справляется.

Главным джокером «лис» в этой игре станет Келечи Ихеаначо – молодой нигериец уже разнес «МЮ», но «Сити» – совсем другой разговор. Этот клуб воспитал нападающего, а затем выкинул его из-за слишком серьезной конкуренции. В «Лестере» Ихеаначо постепенно находит себя, и гол в игре с «Сити», который поможет избежать поражения, станет окончанием поисков и трансформацией в топ-форварда АПЛ. Ставка на гол Ихеаначо и ничью – это риск, но правило бывших работает чаще, чем кажется.

Ихеаначо и Фред Фото: Getty Images

Кто посмотрит матч по ТВ

«Горожане» подходят к игре в оптимальном составе – нет ни одного травмированного, поэтому Пепу придется думать не о том, кем залатать дыры, а как уместить на поле лучших. У «Лестера» проблемы более приземленные: не сыграют Харви Барнс, Джеймс Джастин и Уэс Морган. Все трое травмированы уже давно, но потеря Барнса остается самой ощутимой.

Форма

«Лестер» проигрывает не слишком часто – последнее поражение было больше месяца назад, когда «лисы» уступили «Арсеналу» (1:3). Сейчас команда идет на серии из трех побед во всех турнирах, в том числе впечатляющий перфоманс в Кубке с «МЮ» (3:1) и унижение «Шеффилда» (5:0). «Сити» месяц назад оступился в игре с «Юнайтед» (0:2), и с тех пор не теряет очков. «Горожане» проиграли всего один раз за четыре месяца – в ноябре «Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:2).

Лицом к лицу

Лучший игрок марта в АПЛ – нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо. Раньше он выступал за «Манчестер Сити».

В последних 4 матчах разница мячей «Манчестер Сити» – 12:2, у «Лестера» – 11:3.

В последнем матче между командами «Лестер» победил со счетом 5:2.

Джейми Варди вонзил 4 мяча в 3 предыдущих матча против «Сити».

Всего Варди забил «Сити» 8 мячей – больше, чем любой другой действующий игрок АПЛ.

За 10 последних игр «Лестер» побеждал лишь дважды.

Ориентировочные составы

Где смотреть

В прямом эфире матч можно посмотреть на «ОККО Спорт». Стартовый свисток прозвучит 3 апреля в 19:30 (мск). Также читайте на Eurosport.ru текстовую трансляцию – ищите ее по ссылке

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