«Челси» потерпел разгромное поражение от «Вест Бромвича» в рамках 30-го тура АПЛ со счетом 2:5.

На 27-й минуте лондонцы открыли счет – гол на счету Кристиана Палисика. А уже через 2 минуты остались в меньшинстве после удаления защитника Тьяго Силвы за вторую желтую карточку. Первое предупреждение от арбитра Дэвида Кута он получил уже на 5-й минуте. Это был первый матч бразильца с 4 февраля – он пропустил из-за травмы почти 2 месяца.

На результат матча коренным образом повлияла цепочка событий из первого тайма. На 24-й минуте защитник «Вест Бромвича» О’Ши получил травму, и Эллардайс заменил его на Бранислава Ивановича. Но всего через 13 минут серб получил травму сам. После столкновения с Вернером Ивановичу потребовалась замена – вместо него вышел нападающий Каллум Робинсон. И забил победный мяч на 63-й минуте, а в компенсированное время оформил дубль.

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Любопытная деталь: в этом сезоне АПЛ на счету Робинсона всего 4 гола. Все он забил в ворота «Челси». В первом круге он тоже оформил дубль и принес «Вест Брому» ничью – 3:3.

Другим героем игры стал Матеуш Перейра – на счету бразильца дубль и две голевых передачи.

Это первое поражение Томаса Тухеля после назначения в «Челси» – в 14 матчах при немце лондонцы 10 раз победили и 4 раза сыграли вничью. Тухель установил клубный рекорд, обойдя Луиса Фелипе Сколари, на счету которого было 12 игр без поражений.

До этого под руководством Тухеля «Челси» пропустил только 2 гола. Но «Вест Бромвич» не только смог забить 5 мячей в одном матче, но и прервал сухую серию лондонцев из 7 матчей во всех турнирах.

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