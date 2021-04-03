Опубликовано 03/04/2021 в 21:46 GMT | Обновлено 03/04/2021 в 21:46 GMT

Бывший игрок «Саутгемптона» и сборной Колумбии Джон Виафара приговорен к 11 годам тюремного заключения за контрабанду кокаина в США.

Виафара был экстрадирован в США в январе 2020 года, а в ноябре он признал себя виновным в сговоре с целью ввоза на территорию страны более 5 кг кокаина.

Приговор 42-летнему экс-футболисту был вынесен в федеральном суде Техаса. Прокуратура обвинила его в сговоре с членами картеля Персидского залива с целью организации поставок кокаина на скоростных катерах и небольших самолетах из Колумбии в Америку через Мексику. Бывший футболист находился под следствием в течение трех лет, сообщает AP

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В Европе Виафара выступал за «Портсмут», «Саутгемптон» и «Реал Сосьедад». В 2015 году он завершил карьеру.

Также на его счету 43 матча в составе сборной Колумбии.

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