Вратарь «Ливерпуля» Алиссон презентовал новый образ в игре с «Арсеналом». Бразилец избавился от густой бороды, оставив на лице лишь пышные усы.
Кажется, Алиссон вдохновился обновленным имиджем российского теннисиста Даниила Медведева – лидер посева «Мастерса» в Майами решился на эксперимент и явил публике строгие усы.
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Пользователи твиттера оценили свежий лук Алиссона и подыскали сразу несколько референсов. Например, бразильца сравнивают с Фредди Меркьюри.
А еще с персонажем сериала «Парки и зоны отдыха» Роном Суонсоном:
Питером из второй части «Дэдпула»:
И даже с Иосифом Сталиным:
- 28-летний Алиссон выступает за «Ливерпуль» с 2018 года.
- С мерсисайдским клубом бразилец выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
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