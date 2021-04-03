«Ливерпуль» наткнулся на проблемы даже в матче, который взял со счетом 3:0. Команда Юргена Клоппа бодалась с тусклейшим «Арсеналом». Без Букайо Сака и Эмила Смит-Роу атака Микеля Артеты сникла до уровня Чемпионшипа, но даже с таким сопротивлением «Ливерпуль» долго не мог проломить ворота.

Метания команды закончились на 61-й минуте, когда Клопп пошел на первую замену и прибегнул к главному оружию со скамейки – Диогу Жоте.

За полчаса до финального свистка португалец прибил «Арсенал» дублем: сначала перепарил в воздухе Калума Чеймберса и Роба Холдинга (рост последнего – почти 190 см, если верить сайту АПЛ), а затем точечно включился в штрафную и воткнул последнюю причину поверить в победу «Ливерпуля».

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Жота выдал топовый результат еще и по статистике. Португалец выбил два гола с двух ударов, а 23 его касания растеклись по всему полю. Диогу находил мяч и в средней линии, и в правом полуфланге, что говорит о разноплановом вкладе в игру.

Еще Жота набил 0,70 xGChain – это общая острота всех атак, в которых поучаствовал игрок. По заумному показателю Диогу почти дотянулся до Роберто Фирмино. Бразилец отлично включился в игру и был одним из главных лиц атаки «Ливерпуля» в первом тайме. Жота почти достиг его продуктивности за полчаса.

Диогу Жота, «Арсенал» – «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Все это – на фоне спутанных установок перед выходом на замену. На них Жота намекнул после матча. Португалец признал, что не ожидал высокой доли владения от «Арсенала» на последних минутах. Возможно, штаб «Ливерпуля» готовил Диогу к другому характеру игры. Если так, его перфоманс становится еще более ярким. Выходит, Жота быстро адаптировался и выдал точечный вклад, который принес «Ливерпулю» победу.

Судя по все тому же интервью, Диогу чутко понимал психологию игры. «Иногда для перемен во время матча нужны голы», – поделился португалец после матча. «Именно их мы и добились».

В этом сезоне Жота набил уже четыре мяча после выхода на замену. По этому параметру он лучший в АПЛ. Кажется, никто другой не подошел бы на роль спасителя сезона лучше, чем Диогу. Как вовремя мы это осознали: перед мини-марафоном «Ливерпуля» за топ-4 и матчами с «Реалом» в Лиге чемпионов.

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