Главный судья матча 30-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» запомнился зрителям не меньше, чем лучший игрок матча Диогу Жота. Стюарт Атвелл поразил экстравагантной стрижкой.
«Почему Стюарт Атвелл выглядит как Nasty Boys?» – задался вопросом один из фанатов в твиттере
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«Стандарт судейства в этом округе прекрасно отражает стрижка Стюарта Атвелла», – написал другой болельщик.
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