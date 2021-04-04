Главный судья матча 30-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» запомнился зрителям не меньше, чем лучший игрок матча Диогу Жота. Стюарт Атвелл поразил экстравагантной стрижкой.

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«Стандарт судейства в этом округе прекрасно отражает стрижка Стюарта Атвелла», – написал другой болельщик.

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