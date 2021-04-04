Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа близок к тому, чтобы покинуть клуб в конце нынешнего сезона. Манкунианцы не готовы и дальше платить испанцу зарплату в размере 411 тысяч евро в неделю.

Руководство «МЮ» планирует расторгнуть соглашение с Де Хеа – клубу придется хорошо заплатить футболисту, так как его договор с англичанами истекает только в июне 2023 года. В неделю «МЮ» тратит 670 тысяч евро на зарплаты пяти вратарям, и в клубе хотят существенно снизить эту статью расходов, так как видят первым номером Дина Хендерсона.

Чтобы избавиться от Де Хеа, «Манчестер Юнайтед» придется заплатить ему большую часть положенных по оставшемуся контракту 42,8 млн евро. Также в клубе планируют расстаться с Серхио Ромеро, Ли Грантом и Джоелом Перейрой – все они станут свободными агентами в конце сезона, сообщает Mirror

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Де Хеа перешел в «МЮ» из мадридского «Атлетико» в 2011 году.

В составе манкунианцев он провел 434 матча и пропустил 454 мяча во всех турнирах.

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