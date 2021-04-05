Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал ФИФА и УЕФА за формирование тяжелого для футболистов календаря.
«Игроки – люди, а не машины. Некоторые расстраиваются, если не играют в каждом матче, но это невозможно. Конечно, они могут играть, но любому необходим отдых. УЕФА и ФИФА убивают футболистов, так как календарь перегружен. У нас не было ни одной свободной недели с тех пор, как начался сезон. Ни одной! Нет футболиста, который мог бы выдержать такой график морально и физически. Это невозможно», – цитирует Гвардиолу Goal.com.
- «Сити» Гвардиолы лидирует в АПЛ после 31 туров с 14-очковым преимуществом над «МЮ». У «горожан» – на одну игру больше.
- В 2020 году сезон был смазан из-за коронавирусного локдауна, национальные чемпионаты и еврокубки доигрывали в условиях сжатого календаря.
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