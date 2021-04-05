Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может перейти в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.
Руководство «горожан» начало предварительные переговоры с «Интером», чтобы оценить, во сколько обойдется трансфер, и миланцы, которые столкнулись с финансовым кризисом, считают, что им будет достаточно суммы в 120 млн евро. При этом вероятность трансфера понизится, если тренером «Интера» останется Антонио Конте, сообщает Corriere dello Sport.
- В текущем сезон бельгиец провел 26 встреч в Серии А, отличившись 19 голами и 7 ассистами.
- Бельгиец перешел в «Интер» из «МЮ» за 74 млн евро.
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