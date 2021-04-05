После поражения «Челси» от «Вест Бромвича» на утренней тренировке подрались защитник Антонио Рюдигер и вратарь Кепа Аррисабалага. Инцидент произошел из-за недопонимания между игроками во время двусторонки.

Немец и испанец играли за одну команду, Кепа управлял защитниками, а Рюдигер часто терял позицию, из-за чего получал от Аррисабалаги больше советов. Конфликт случился после того, как оба футболиста пошли на мяч – Кепа завершал эпизод, а Рюдигер не заметил этого и влетел во вратаря. Защитник вспылил и принялся толкать испанского голкипера. «Рюдигер показал Кепе, кто тут босс», – приводит The Athletic слова источника.

Защитник «Челси» Маркос Алонсо не беспокоится о конфликте футболистов. «Такие вещи происходят. Это показывает уровень конкуренции в команде. Голод на тренировочной площадке – это хорошо для команды. Конечно, даже до того, как тренировка закончилась, все было хорошо. Тут нет ничего нового, это всегда происходило и еще будет происходить, нам нужно принять позитивные решения, двигаться дальше и готовиться к следующей игре», – сказал Алонсо в видео beIN SPORTS.

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За день до драки на тренировке «Челси» проиграл «Вест Бромвичу» со счетом 2:5.

Сообщалось также о ссоре между Рисом Джеймсом и Сесаром Аспиликуетой сразу после матча, однако футболисты быстро уладили разногласия.

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