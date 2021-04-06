Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о конфликте Кепы Аррисабалаги и Антонио Рюдигера, которые сцепились на тренировке.

«Не поймите меня неправильно, это было серьезно. Иногда у вас происходят незначительные ситуации, когда вы, возможно, отворачиваетесь и позволяете им разобраться наедине. Это был не тот случай. Нам нужно было вмешаться в ситуацию, так что она была серьезной. Но то, как сами ребята справились с инцидентом, тоже впечатляет и показывает их характер», – приводит слова Тухеля The Mirror

Игроки «Челси» вовсю обшучивают скандальный эпизод: защитники команды Бен Чилуэлл и Курт Зума в шутку потолкались на тренировке. Зачинщиком стал англичанин.

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Футболисты поругались на утренней тренировке на следующий день после поражения от «Вест Бромвича» (2:5).

Сообщалось также о ссоре между Рисом Джеймсом и Сесаром Аспиликуетой сразу после матча, однако футболисты быстро уладили разногласия.

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