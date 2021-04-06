Руд Гуллит вспомнил о работе играющим тренером «Челси» и об увольнении из клуба. Голландский футболист выступал за лондонцев с 1996-го по 1998 год.

«Я лишь потом разобрался, почему меня уволили. Но тогда я не мог понять, что произошло. Моя мама была больна, у нее был рак груди. Я часто летал в Голландию, чтобы побыть с ней. Видеть маму в больнице, особенно из-за рака, очень грустно. Это незабываемые впечатления, ситуация была очень депрессивной, и мне хотелось поскорее ее оттуда забрать.

Я проводил много времени с ней, а мне сказали, что я был уволен за то, что ходил по вечеринкам в Амстердаме или что-то в этом духе. Но ведь дело было в ином. Я был шокирован. Мне словно нож в спину вонзили», – приводит слова Гуллита Daily Mail со ссылкой на beIN Sports.

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«Челси» с Гуллитом взял Кубок Англии. Когда специалиста уволили, команда шла на втором месте в АПЛ.

В 2011-м работал главным тренером грозненского «Терека».

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