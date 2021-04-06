«Манчестер Юнайтед» имеет средства на приобретение нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, но трансфер не состоится. Причина кроется в агенте норвежского форварда.

Холанн находится в поле зрения «Юнайтед» перед летним трансферным окном. Несмотря на требования «Дортмунда» в 160 млн евро, манкунианцы, могут осилить покупку. «МЮ» – один из немногих клубов, которым удалось избежать падения доходов на фоне пандемии, так как Эд Вудворд продолжал уделять внимание тому, чтобы у «красных дьяволов» оставалось несколько способов заработка.

Единственная проблема заключается в Мино Райоле, который представляет интересы Холанна, сообщает The Athletic . У «Манчестер Юнайтед» непростые отношения с агентом, в последние годы Райола неоднократно раздражал руководство, публично комментируя будущее Поля Погба.

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«Боруссия» приобрела норвежца у «Зальцбурга» в конце 2019 года за 20 млн евро.

В настоящее время 20-летний нападающий оценивается в 110 миллионов евро.

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