Опубликовано 07/04/2021 в 09:50 GMT | Обновлено 07/04/2021 в 09:54 GMT

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне продлил контракт с клубом. Соглашение 29-летнего бельгийца действует до 2025 года.

«Не могу быть еще счастливее. С момента прихода в «Сити» в 2015 году чувствую себя как дома. Люблю болельщиков, моя семья живет здесь, а уровень игры растет», – цитирует футболиста официальный сайт клуба.

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Де Брёйне взял с «Сити» девять трофеев, включая два чемпионских титула.

До переезда в Манчестер он выступал за «Генк», «Челси», «Вердер» и «Вольфсбург».

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