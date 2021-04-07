Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассчитывает подписать контракт с «Челси» или «Тоттенхэмом».
В конце марта аргентинец объявил, что покинет манкунианский клуб в конце сезона. Как сообщает The Telegraph, приоритетный вариант для Агуэро – остаться в АПЛ. Ради этого он даже готов перейти в клуб, который не квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/21.
- С 32-летним аргентинцем не продлили контракт, соглашение форварда заканчивается в июне 2021 года.
- Агуэро выступает за «Сити» с 2011 года. Форвард перешел из мадридского «Атлетико» за 40,2 млн евро.
- Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба (забил 257 мячей в 384 матчах). В чемпионате Англии-2020/21 Кун провел 8 игр и вонзил 1 мяч (с пенальти).
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