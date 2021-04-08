Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер хочет, чтобы после смерти его прах развеяли над домашним стадионом лондонского клуба.

«Хотел бы, чтобы меня похоронили на стадионе «Тоттенхэма». Развеяли мой прах над стадионом. Кроме «Тоттенхэма», у меня нет настолько глубокой связи с Лондоном. Так что это лучшее место», – цитирует 27-летнего Дайера Evening Standard

Футболист выступает за «Тоттенхэм» с июля 2014 года.

Эрик играл в финале Лиги чемпионов-2018/19, в составе сборной Англии выступил на Евро-2016.

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