Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне продлил контракт с клубом – новое соглашение действует до 2025 года. «Не могу быть еще счастливее. С момента прихода в «Сити» в 2015 году чувствую себя как дома. Люблю болельщиков, моя семья живет здесь, а уровень игры растет», – заявил 29-летний бельгиец после заключения сделки.

Переговоры о новом контракте проходили тяжело: писали, что Де Брёйне хочет больше денег и признания. Но самое необычное – подход футболиста к переподписанию соглашения. Кажется, мировой футбол еще не знал подобного отношения к переговорам.

Все переговоры вел сам

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Уникальный факт – Де Брёйне не использовал агента для посредничества в новой сделке. Почему? Причина банальна: у Кевина попросту нет агента. Специалист, с которым ранее сотрудничал бельгиец, испытывает проблемы с законом. Его арестовали по подозрению в отмывании денег, а также подделке и использовании фальшивых документов. Причем по словам адвоката агента, жалобу на мужчину подал лично Де Брёйне в 2019 году.

Поэтому Кевин сам вел переговоры с «Манчестер Сити», а его отец и юрист помогали полузащитнику дистанционно – оба из Бельгии.

Кевин де Брёйне Фото: Getty Images

Нанял аналитическую компанию

Де Брёйне поручил аналитикам данных собрать статистику, чтобы доказать его огромное влияние на успехи «Сити». А также оценить, насколько успешным будет клуб в ближайшие годы, исходя из возраста и качеств нынешней команды. Полученные данные помогли игроку продемонстрировать «Сити», что он является влиятельнейшим игроком команды, и использовать это для переговоров о значительном повышении зарплаты в соответствии с условиями новой сделки.

Результат – существенное повышение оклада

29-летний бельгиец получал 400 тысяч евро в неделю, но предполагается , что эта цифра выросла до 462 тысяч евро и укрепила Кевина в статусе самого высокооплачиваемого игрока «Сити» с зарплатой в 24 млн евро в год.

Де Брёйне взял с «Сити» девять трофеев, включая два чемпионских титула.

До переезда в Манчестер он выступал за «Генк», «Челси», «Вердер» и «Вольфсбург».

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