Полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл заявил, что верит в существование инопланетян и даже сам видел НЛО.

Валлиец поучаствовал в игре для клубного ТВ «шпор» с защитником Джо Роудоном. Игрокам нужно было по очереди отвечать на случайные вопросы, не связанные с футболом. На первой бумажке, которую вытянул Бэйл, был вопрос «Веришь ли ты в пришельцев?»

«Существует множество теорий заговора, и есть кадры с НЛО, которые опубликовало правительство США. Уверен на сто процентов – это инопланетяне. Сто процентов. Знаю, что некоторые НЛО, возможно, связаны с секретными правительственными программами. Но я сам видел НЛО», – сказал Бэйл.

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Ответ Бэйла не очень убедил Роудона, но в конце концов защитник «шпор» неохотно согласился с четырехкратным победителем Лиги чемпионов: «Я просто скажу да, чтобы ты оставил меня в покое».

Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. У «Тоттенхэма» есть право выкупа 31-летнего валлийца.

С момента возвращения в «Тоттенхэм» Гарет провел в АПЛ 13 матчей, забил 5 мячей и сделал 2 ассиста. Также на его счету 3 гола и один ассист в 10 матчах Лиги Европы.

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