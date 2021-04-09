Давид де Хеа сильно разочаровывает. После слабого ЧМ-2018 испанец не возвращается в тонус и постоянно подводит «МЮ». В Россию испанцы ехали претендентами на победу, но нарвались в 1/8 на хозяев с Дзюбой и неожиданно вылетели. Давид же считался одним из фаворитов на «золотую перчатку», однако сначала он пропустил на 88-й минуте необязательный гол со штрафного от Криша, а следом не выручил в серии пенальти с Россией.

Провал на главном турнире жизни надломил вратаря. А следом прилетела добавка от сорвавшегося трансфера в «Реал». Де Хеа остался в хилом «Юнайтеде» вне борьбы за значимые трофеи. «Я думаю, что он разочарован от того, что он не перешел в Реал». Он думает, что застрял здесь, отсюда неуверенность», – высказался Петер Шмейхель.

Давид Де Хеа, Серхио Рамос, Жерар Пике, сборная Испании Фото: Getty Images

Чемпионат Англии «МЮ» планирует избавиться от Де Хеа в конце сезона (The Mirror) 04/04/2021 В 10:56

Привозы когда-то гениального на ленточке вратаря пугают. С 2018-го Давид осуществил аж восемь голевых ошибок – больше привез только Джордан Пикфорд из «Эвертона» (10 промашек). Пока сохраняются трепетные воспоминания о чудесах испанца, он остается первым номером в «Юнайтед». Вот только жить прошлым уже готовы не все, и в адрес Де Хеа все чаще прилетают обидные мнения. «Я не хочу видеть Давида в команде, хотя он был великолепным голкипером для «Юнайтед», – признался Пол Скоулз. А издание Mirror сообщило, что «Юнайтед» вообще желает разорвать контракт с Де Хеа из-за гигантской зарплаты и прогресса Дина Хендерсона.

Самые свежие ляпы испанца случились в мартовской игре с «Эвертоном». «Красные дьяволы» вели 2:0, но закончили 3:3 – третий мяч Де Хеа пропустил на 95-й минуте. Жутких ошибок Давид не совершил, однако его роль в трех пропущенных присутствует. В первом голе Де Хеа после хлипкого прострела Доминика Кэлверт-Льюина отбил мяч прямо на ногу Абдулайе Дукуру. Третий гол забил Кэлверт-Льюин после подачи со штрафного. Мяч летел почти из центра поля, а Давид врос в землю, не пошел на перехват и при ударе оказался в полупозиции.

Игры с «Эвертоном» – настоящий апокалипсис для вратаря. В прошлом розыгрыше он учудил один из самых курьезных голов сезона. Де Хеа замялся с выносом и в итоге пнул мяч в налетевшего Кэлверт-Льюина. От Доминика мяч заскочил в ворота. «На месте главного тренера или партнера по команде я бы убил его! За такое хочется убить!», – извергался после матча Рой Кин.

На провалы Давида накладывается его огромная зарплата. Давид за неделю срубает 375 тысяч фунтов – самая большая зарплата в «МЮ». На нестабильного вратаря в год улетает почти 20 мультов, что серьезно напрягает зарплатную ведомость клуба. «Дьяволы» несколько трансферных окон подряд упускают желаемых футболистов из-за финансовых сложностей. Продажа вратаря, пожирающего ежегодно приличную сумму, освежит клубный бюджет.

Конкурент испанца – Дин Хендерсон. Воспитанник «МЮ» просверлил дорогу в АПЛ в «Шеффилде». Там англичанин провел два года в аренде – по сезону в Чемпионшипе и АПЛ. В этих розыгрышах он засушил 35 игр и летом 2020-го заслуженно вернулся в родную команду.

В «Юнайтед» Дин сходу выбил себе место в старте во всех кубковых турнирах, включая Лигу Европы. Англичанин показал хороший уровень и получил заслуженную похвалу. «Я чувствую себя увереннее с Хендерсоном. Кажется, немного расслабленнее», – похвалил воспитанника Скоулз. За 20 матчей у англичанина уже 12 «сухарей», в то время как Де Хеа за 29 игр выдал только 11 клиншитов. Правда, испанец трудился в АПЛ, а не в кубках. Уровень противников, с которыми сталкивались вратари, был разным, и поэтому реально сравнивать их было сложно.

Давид Де Хеа и Дин Хендерсон, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Трудности в оценках закончились в марте, когда Де Хеа угнал на родину встречать рождение первенца, и Хендерсон остался основным вратарем. Он выходил в последних четырех играх Премьер-Лиги и трижды сыграл на ноль. Особенно ценна сухая победа над «Ман Сити», после которой рейтинг вратаря скакнул вверх. В пользу англичанина говорят и ноль поражений с «МЮ» в АПЛ – в семи матчах этого сезона Дин только раз оставил команду с ничьей. «Давида отпустили домой, когда родился его первый ребенок, и Дин выступил очень хорошо. Я уверен, что он и дальше будет полезно играть», – оценил перфоманс воспитанника Сульшер.

Хендерсон обскакал конкурента по показателю ожидаемых пропущенных голов. В Премьер-Лиге Дин пропустил четыре мяча при показателе PSxG 5,5, а в прошлом король этой статистики Де Хеа запустил 29 банок при данных в 26 баллов. У англичанина этот показатель отрицательный, а вот испанец нашел три лишних гола.

Хендерсон уверенно действует на выходах, забирая чуть больше семи процентов навесов в штрафную. Цифры кажутся смешными, но лучший показатель в АПЛ с большим отрывом от остальных – это 12,5% Ника Поупа из «Бёрнли». А из топов Хендерсон опережает Эдерсона, Эдуара Менди, Уго Льориса и, кстати, Де Хеа.

Да и в целом Дин без страха отрывается от своей штрафной и гармонично встраивается в защитную систему. Хендерсон – третий в АПЛ среди вратарей, сыгравших матчей минимум на его уровне, по успешным оборонительным действиям за 90 минут вне штрафной. Показатель 0,77 перебили только Алиссон и Поуп. Защитники не боятся выходов англичанина, ведь он действует надежно – почти 100-процентная точность коротких передач вратаря успокоит даже Фила Джонса.

Чувствительный минус британца – дальние передачи. Процент успешных лонгболлов Хендерсона всего 26. Однако этот аспект можно подтянуть тренировками.

Дин Хендерсон, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

По возвращении Да Хеа отсидел карантин и сыграл только в ЛЕ с «Гранадой». Возможно, норвежский коуч тоже устал от подстав Давида и доверился на остаток сезона Хендерсону. В таком случае оставаться испанцу в клубе нет смысла, а его уход будет выгоден для всех. В первую очередь – для самого вратаря.

Давид прокисает в «МЮ» и с каждым годом регрессирует. Вратаря окружила кислотная атмосфера, в которой сложно обрести психологический баланс и вернуться в форму. А в ситуации с равноправным конкурентом Де Хеа уже однажды показал себя со слабой стороны. Еще сэр Алекс совмещал Давида с датчанином Андерсом Линдегором. Результатом эксперимента стали ошибки от обоих вратарей и доверие в основе более хайповому и дорогому испанцу. Уход из «МЮ» – отличный шанс перезагрузиться и вернуться в топ лучших голкиперов мира.

«Манчестер» скинет из зарплатного фонда самую тяжелую ношу и, возможно, даже разживется небольшим кэшем с продажи 30-летнего вратаря. Пока спрос на вратаря точно будет – все-таки прошлое Давида следует за ним, а народное звание лучшего вратаря мира по-прежнему живет в образе испанца.

Дин Хендерсон, разумеется, получит безальтернативное место в основном составе. Таланливый вратарь сможет дальше прогрессировать и занять место в рамке «красных дьяволов» надолго. «Если Дин Хендерсон закончит сезон основным, я не думаю, что Де Хеа останется. Нет шансов, я этого не вижу. Думаю, он уйдет летом. Его зарплата будет определяющим фактором, но, в конце концов, два первых номера не может быть», – поразмыслил Рио Фердинанд.

Продажа Де Хеа будет выгодна еще и сборной Англии. Кубковых матчей хватает Хендерсону для вызова в национальную команду. Окрепший Дин сумеет и в сборной побороться за первый номер на годы вперед.

Давид Де Хеа, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Падение Де Хеа – печальное зрелище. Испанец остается культовым персонажем для «МЮ». Его трансфер воспринимали, как появление первого номера на годы вперед. Сэру Алексу подписание вундеркинда далось с трудом, и поэтому шотландец чутко заботился о новичке. «Он может провести за «Юнайтед» не одну сотню матчей и выиграть больше трофеев, чем я», – представлял Шмейхель. Жаль, что путь Давида заканчивается таким образом. Клуб хочет отделаться от него после нескольких сезонов деградации, а талантливый вратарь не справляется с кризисом, в который попал. В такой ситуации, смена команды – лучшее решение. Тем более, что пользу от такого выбора получит не только испанец, но и окружающие.

Чемпионат Англии Зарплаты «МЮ»: Де Хеа получает в 19 раз больше Мактомини 04/03/2021 В 17:25