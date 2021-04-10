Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о вседозволенности в социальных сетях. Специалист посоветовал футболистам меньше читать комментарии.

«В социальных сетях есть проблема, которая еще не решена. Люди могут спрятаться за любой учетной записью и писать что хотят. Это проблема, которую необходимо решить на этой планете как можно быстрее. Я не пользуюсь социальными сетями. Меня критиковали на протяжении всей карьеры, но просто не слушайте людей, которых не знаете и которые не хотят вам помочь.

Это мой совет игрокам. Я знаю, что в социальных сетях есть некоторые хорошие вещи, все, что не важно, можно отключить, и это хорошее решение», – приводит слова Клоппа ESPN

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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон также поднял проблему кибербуллинга в своем твиттере.

Полузащитник сообщил, что присоединился к организации The Cybersmile Foundation, которая борется с абьюзом в интернете.

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