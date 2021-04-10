Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не возражает, если нападающий Серхио Агуэро перейдет в один из топ-клубов английской Премьер-лиги этим летом.
«Я хочу для него самого лучшего, все мы хотим. Обязательно найдите лучшее место для Серхио в последние годы его карьеры. Мы будем рады принятому им решению, лучшему для него, его семьи и карьеры. Его желания – мои желания. Его предпочтение – мое предпочтение. Лучшее для него – лучшее для всех нас», – приводит слова Гвардиолы The Sun.
- Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» истекает летом 2021 года.
- Серхио покинет клуб, в котором провел 10 лет, на правах свободного агента.
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