Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прервал пресс-конференцию в преддверии матча 31-го тура против «Манчестер Юнайтед», чтобы почтить память принца Филиппа. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II скончался в возрасте 99 лет.
«Простите, я отвечу на ваш вопрос. Извините, я только что прочитал грустную новость о принце Филиппе. Я бы хотел выразить соболезнования королевской семье, и, честно говоря, у меня к ней самое глубокое уважение. Мне грустно от того, что принца Филипп покинул нас, потому что я испытываю только положительные чувства к королевской семье. Мне очень жаль. Но, к сожалению, это жизнь, и мы должны продолжать», – приводит слова Моуринью Daily Star.
- Принц Филипп не дожил два месяца до 100-летия.
- «Тоттенхэм» сыграет с «МЮ» 11 апреля в 18:30 (мск).
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