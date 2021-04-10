Опубликовано 10/04/2021 в 07:46 GMT | Обновлено 10/04/2021 в 07:46 GMT

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прервал пресс-конференцию в преддверии матча 31-го тура против «Манчестер Юнайтед», чтобы почтить память принца Филиппа. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II скончался в возрасте 99 лет.

«Простите, я отвечу на ваш вопрос. Извините, я только что прочитал грустную новость о принце Филиппе. Я бы хотел выразить соболезнования королевской семье, и, честно говоря, у меня к ней самое глубокое уважение. Мне грустно от того, что принца Филипп покинул нас, потому что я испытываю только положительные чувства к королевской семье. Мне очень жаль. Но, к сожалению, это жизнь, и мы должны продолжать», – приводит слова Моуринью Daily Star

Принц Филипп не дожил два месяца до 100-летия.

«Тоттенхэм» сыграет с «МЮ» 11 апреля в 18:30 (мск).

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