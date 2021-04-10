Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перейти в «Лидс Юнайтед» в летнее трансферное окно.

«Лидс» разочаровался результатами Родриго, и главный тренер Марсело Бьельса мог сделать шаг к тому, чтобы пригласить Агуэро в команду. При этом на аргентинца также претендуют «Арсенал» и «Вест Хэм». Есть интерес со стороны клубов Ла Лиги, Серии А, Лиги 1, MLS и Ближнего Востока, сообщает

Чемпионат Англии Гвардиола не против, если Агуэро уйдет в другой топ-клуб АПЛ 4 ЧАСА НАЗАД

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Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» истекает летом 2021 года.

Серхио покинет клуб, в котором провел 10 лет, на правах свободного агента.

Чемпионат Англии Агуэро хочет перейти в «Челси» или «Тоттенхэм» (The Telegraph) 07/04/2021 В 14:48