Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перейти в «Лидс Юнайтед» в летнее трансферное окно.
«Лидс» разочаровался результатами Родриго, и главный тренер Марсело Бьельса мог сделать шаг к тому, чтобы пригласить Агуэро в команду. При этом на аргентинца также претендуют «Арсенал» и «Вест Хэм». Есть интерес со стороны клубов Ла Лиги, Серии А, Лиги 1, MLS и Ближнего Востока, сообщает
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Гвардиола не против, если Агуэро уйдет в другой топ-клуб АПЛ
4 ЧАСА НАЗАД
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  • Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» истекает летом 2021 года.
  • Серхио покинет клуб, в котором провел 10 лет, на правах свободного агента.
Гвардиола не против, если Агуэро уйдет в другой топ-клуб АПЛ
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