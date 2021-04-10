Опубликовано 10/04/2021 в 12:09 GMT | Обновлено 10/04/2021 в 12:09 GMT

Нападающий «Тотенхэма» Харри Кейн может покинуть лондонский клуб. Интерес в форварде проявляют два клуба из Манчестера.

Кейн готов уйти из команды Моуринью, если «Тоттенхэм» не пробьется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. В услугах Кейна заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», которые следят за ситуацией и готовы выкупить Кейна у лондонцев, сообщает The Athletic

В приобретении Кейна также заинтересованы «Реал» и «Барселона».

В нынешнем сезоне англичанин провел 41 матч, забил 29 мячей и сделал 16 ассистов.

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