«Лидс» в сезоне-2020/21 стал одним из самых неудобных соперников для «Манчестер Сити». Гвардиола ни разу не обыграл своего учителя Марсело Бьельсу, хотя «павлины» плетутся в таблице намного ниже «горожан». В первом круге команды сыграли вничью 1:1, а в 31-м туре «Сити» вовсе слил игравшему весь второй тайм вдесятером противнику.

Но сильнее пугает другая статистика «МС» – команда за последние 14 матчей АПЛ, в которых проигрывала после первого тайма, победила лишь однажды и два раза сыграла вничью. Заключительный камбэк во втором тайме случился почти полтора года назад – в ноябре 2019-го против «Саутгемптона». Только в этом розыгрыше под печальную статистику подходят сразу пять матчей (три поражения и две ничьи), и последним из них стал как раз поединок с «Лидсом».

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Ребята Бьельсы 40 минут терпели осаду «Сити» и ушли на перерыв с преимуществом, а еще в меньшинстве после неоднозначного удаления защитника Лайэма Купера (Андре Мэрринер показал прямую красную только после просмотра ВАР). Казалось, «Сити», не забивший в первом тайме только из-за невезения, в большинстве точно дожмет потерянного соперника и подредактирует грустную статистику неудач. Но во второй половине проросли обычные проблемы «Сити» в подобных матчах.

«Ман Сити» упрятал «Лидс» в штрафной и за второй тайм 78,4% владел мячом. Хозяева тотально давили (344 передачи в атакующей трети), гости вообще не прошмыгивали за центр поля, но спокойно сыграли в обороне. Когда приходится отыгрываться, умная команда Гвардиолы почему-то не может залезть в чужую штрафную через пас, а сбивается на лонгшоты и перекидывание мяча с фланга на фланг. В такой игре самыми бьющими у «горожан» стали центральный защитник Джон Стоунз (3 удара) и отошедший к нему в пару по ходу матча Фернандиньо (4).

Голевая атака стала почти единственным осмысленным заходом во владения Илана Мелье. Игрокам «Сити» после бесконечного владения удалось вывалиться в численном преимуществе на правый угол штрафной и забить. Примерно к этому «горожане» подводили полчаса игры и больше не создали убойного момента.

«Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Еще одной удручающей статьей в игре «Сити» стали стандарты. Штрафные удары – идеальная возможность создать опасный момент у чужих ворот, но «горожане» после кучи попыток видели лишь выносы защитников «Лидса». Только во втором тайме у команды Гвардиолы было шесть угловых – ни один корнер не привел к намеку на опасный момент, даже в тех случаях, когда мяч прилетал в игроков «Сити».

А после гола «Манчестер» почему-то отключил давление и разрешил противнику вылезать в контратаки. Озлобленные из-за обидного пропущенного мяча футболисты «Лидса» дважды выбежали один на один с Эдерсоном и один раз успешно. Все в «Сити», кроме вратаря, забили на оборону, считая, что «Лидс» уже охраняет ничью. Футболисты Бьельсы дождались малейшей расслабленности соперника и наказали его. Потеря концентрации с теми, кто обороняется весь тайм – типичный провал «Ман Сити». «Лидс» и в первом, и во втором тайме всего по разу ударил по воротам – оба выстрела стали голевыми.

«Манчестер Сити» по-королевски мочит противников в АПЛ. Но у команды есть огромная проблема – у нее почти не получается отыгрываться. Навал «Сити» напоминает тренировку по контролю мяча, но никак не осаду растерянного противника. «Лидс», «Вест Хэм» и даже «Вест Бромвич» (они отыгрались в первом тайме, а не вышли вперед) выбивали очки у гранда в одинаковом стиле – глубокая оборона, резвые контратаки, гол в первом тайме – и «Манчестер» готов.

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