Защитник и капитан «Лидса» Лайэм Купер был удален в матче 31-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» за грубый фол на Габриэле Жезусе.

На 45-й минуте шотландец опоздал с подкатом и в попытке достать мяч в жестком прыжке влетел в колено Жезуса прямой ногой. За грубость Купер получил от арбитра встречи Андре Мэрринера желтую карточку. Однако после просмотра ВАР судья пересмотрел вынесенное ранее решение и показал защитнику прямую красную карточку.

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Купер – первый футболист «Лидса», удалившийся в АПЛ с 2004 года. Тогда красную схватил Марк Видука.

Удаление не помогло «Манчестер Сити» – «Лидс» увез с «Этихада» минимальную победу со счетом 2:1.

Команда Гвардиолы продолжает лидировать в таблице с 74 очками. Чтобы выиграть АПЛ, «Сити» осталось набрать 11 очков в 6 матчах.

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