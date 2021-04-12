Полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард заинтересовал несколько европейских топ-клубов. Права на англичанина принадлежат «Манчестер Юнайтед».
За ситуацией вокруг Лингарда следят «ПСЖ», «Реал» и «Интер», а «Вест Хэм» хочет оформить полноценный трансфер игрока. Сам футболист еще не принял решения о будущем, но он хотел бы играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает ESPN.
- В аренде за «Вест Хэм» Лингард провел 9 матчей, забил 8 мячей и отдал 4 передачи. В прошлом сезоне за «МЮ» он сыграл 40 встреч, забил 4 мяча и сделал 2 ассиста.
- Арендное соглашение игрока с лондонцами истекает 31 мая 2021-го, контракт с «МЮ» заканчивается 30 июня 2022-го.
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