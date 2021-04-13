Опубликовано 13/04/2021 в 06:25 GMT | Обновлено 13/04/2021 в 06:25 GMT

Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон после матча против «Манчестер Юнайтед» (1:3) получил десятки сообщения с расистскими оскорблениями. Все дело в эпизоде первого тайма, когда судья Крис Кавана отменил гол форварда «Юнайтед» Эдинсона Кавани из-за того, что в ходе атаки полузащитник Скотт Мактомини отмахнулся от корейца.

Помимо фантов раскритиковал Сона и главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер: «Если бы мой сын сделал нечто подобное, то остался бы без ужина».

Подводя итоги матча, корейские медиа сообщили , что «фанаты «Манчестер Юнайтед», так же как и тренер соперника подвергли Сона расистским оскорблениям».

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«Тоттенхэм» уже поддержал игрока в соцсетях и заявил, что проведет расследование, обратившись в ООН.

Команда Жозе Моуринью занимает седьмое место в АПЛ с 49 очками.

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