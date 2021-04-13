Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон после матча против «Манчестер Юнайтед» (1:3) получил десятки сообщения с расистскими оскорблениями. Все дело в эпизоде первого тайма, когда судья Крис Кавана отменил гол форварда «Юнайтед» Эдинсона Кавани из-за того, что в ходе атаки полузащитник Скотт Мактомини отмахнулся от корейца.
Помимо фантов раскритиковал Сона и главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер: «Если бы мой сын сделал нечто подобное, то остался бы без ужина».
Подводя итоги матча, корейские медиа сообщили, что «фанаты «Манчестер Юнайтед», так же как и тренер соперника подвергли Сона расистским оскорблениям».
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- «Тоттенхэм» уже поддержал игрока в соцсетях и заявил, что проведет расследование, обратившись в ООН.
- Команда Жозе Моуринью занимает седьмое место в АПЛ с 49 очками.
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