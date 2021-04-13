Ноа Сульшер, сын главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера, отшутился, комментируя конфликт отца с «Тоттенхэмом». Ранее норвежский специалист, комментируя якобы нырок Хынмин Сона, заявил, что если бы его сын три минуты лежал на газоне, то остался бы без ужина. Моуринью остался недоволен словами Сульшера и заявил, что Сону повезло не быть сыном норвежца. Сульшер-младший от себя добавил:

«Я посмеялся в воскресенье. Меня всегда кормили, могу всех заверить.

Да, на тренировке меня спросили, всегда ли меня кормили. Я никогда не лежал так, как сделал Сон. Моуринью, возможно, пытался увести внимание с того факта, что они проиграли», – сказал Dagbladet 20-летний игрок норвежского «Кристиансунда».

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«Тоттенхэм» проиграл «МЮ» со счетом 1:3.

«Шпоры» идут седьмыми с 49 баллами, «МЮ» – второй с 63.

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