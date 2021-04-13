Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может вернуться в чемпионат Испании.
В конце марта форвард объявил, что покинет манкунианский клуб в конце сезона, а теперь вовсю подыскивает варианты для продолжения карьеры. По информации El Chiringuito, представитель аргентинца находится в Барселоне. Ситуация с переходом Агуэро в каталонский клуб может решиться в ближайшие несколько дней.
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Однако как сообщила журналистка Вероника Брунати, агента Агуэро нет в Барселоне – он находится на юге Испании. И контактов с «Барселоной» пока не было.
- С 32-летним аргентинцем не продлили контракт, соглашение форварда заканчивается в июне 2021 года.
- Агуэро выступает за «Сити» с 2011 года. Форвард перешел из мадридского «Атлетико» за 40,2 млн евро.
- Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба (забил 257 мячей в 384 матчах). В чемпионате Англии-2020/21 Кун провел 8 игр и вонзил 1 мяч (с пенальти).
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