Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может вернуться в чемпионат Испании.

В конце марта форвард объявил, что покинет манкунианский клуб в конце сезона, а теперь вовсю подыскивает варианты для продолжения карьеры. По информации El Chiringuito, представитель аргентинца находится в Барселоне. Ситуация с переходом Агуэро в каталонский клуб может решиться в ближайшие несколько дней.

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Однако как сообщила журналистка Вероника Брунати, агента Агуэро нет в Барселоне – он находится на юге Испании. И контактов с «Барселоной» пока не было.

С 32-летним аргентинцем не продлили контракт, соглашение форварда заканчивается в июне 2021 года.

Агуэро выступает за «Сити» с 2011 года. Форвард перешел из мадридского «Атлетико» за 40,2 млн евро.

Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба (забил 257 мячей в 384 матчах). В чемпионате Англии-2020/21 Кун провел 8 игр и вонзил 1 мяч (с пенальти).

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