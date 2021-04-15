В августе легендарный форвард «Арсенала» Нванкво Кану отметит 45-летний юбилей. Близкие утверждают, что с возрастом он остался таким же улыбчивым и добродушным, как и во времена выступлений за великую команду Венгера. Не случайно в Нигерии все называют футболиста Papilo – Король.

Кану по-прежнему верен футболу: он построил Papilo Academy и основал играющий во второй лиге Нигерии FC Papilo. Но основной заботой Нванкво остается фонд, который помогает людям с проблемами сердца. Работу организации он курирует с помощью жены Амары. В 2014 году ее большое сердце и женская интуиция помогли спасти жизнь Нванкво.

Нванков Кану с женой Амарой Фото: Getty Images

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«Как-то вечером мы уложили детей спать и отправились в спальню. Я легла мужу на грудь и услышала, что его сердце странно бьется. То очень громко, то тихо. Муж отмахнулся и сказал, что он хорошо себя чувствует, а я не могла уснуть до утра», – призналась женщина.

Она все же убедила закончившего к тому моменту карьеру футболиста Кану отправиться на углубленное обследование, и оказалась права. Нванкво понадобилась вторая в жизни операция по замене сердечного клапана – намного серьезнее той, что он перенес в начале карьеры, когда играл за «Интер».

«Это было похоже на бомбу замедленного действия. Одна из тех вещей, которые нам посчастливилось узнать», – радуется Амара, которая не только спасла жизнь мужу, но и написала книгу «Здоровый образ жизни с Амарой Кану». В ней она описала тяжелую борьбу за то, чтобы снова поставить Кану на ноги и вернуть к полноценному образу жизни.

Повторная операция длилась 6 часов. Родителям пришлось оставить троих детей дома с няней и улететь в США и бороться за жизнь папы. После было тяжелое восстановление, которое заняло полгода. Кану был настолько слаб, что не мог неделю подняться с кровати.

«В своей книге я поделилась с людьми тем, как Нванкво восстанавливался после операции, а также его подходе к тренировкам во время карьеры – чтобы снизить нагрузку на сердце. Мне больно, когда я слышу, что спортсмены умирают из-за проблем с сердцем. К счастью, бог уберег нас с Нванкво от худшего», – радуется женщина.

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