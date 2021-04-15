Форвард лондонского «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг пропустил несколько матчей «канониров» по уважительной причине. Во время поездки на родину и игры за национальную сборную нападающий заразился малярией.

«Ребята, спасибо за все сообщения и звонки. Да, это правда – я подхватил малярию. На этой неделе я провел несколько дней в больнице, но с каждым днем чувствую себя лучше благодаря великим врачам, которые так быстро обнаружили и вылечили вирус.

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Последние пару недель я действительно чувствовал себя очень плохо, но уже скоро я вернусь сильнее, чем когда-либо!» – написал 31-летний габонец в инстаграме.

Малярия – группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах комаров.

Заболевание может сопровождаться лихорадкой и анемией.

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