Форвард лондонского «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг пропустил несколько матчей «канониров» по уважительной причине. Во время поездки на родину и игры за национальную сборную нападающий заразился малярией.
«Ребята, спасибо за все сообщения и звонки. Да, это правда – я подхватил малярию. На этой неделе я провел несколько дней в больнице, но с каждым днем чувствую себя лучше благодаря великим врачам, которые так быстро обнаружили и вылечили вирус.
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Последние пару недель я действительно чувствовал себя очень плохо, но уже скоро я вернусь сильнее, чем когда-либо!» – написал 31-летний габонец в инстаграме.
- Малярия – группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах комаров.
- Заболевание может сопровождаться лихорадкой и анемией.
- «Арсенал» разгромил «Славию» и вышел в полуфинал Лиги Европы.
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