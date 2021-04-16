Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о разнице между тренерами Жозе Моуринью и Уле-Гуннаром Сульшером.

«Мои отношения с Сульшером отличаются от отношений с Моуринью. Уле не пойдет против игроков. Он может не поставить кого-то в состав, но он не отодвинет игроков так, будто их не существует. В этом разница между Моуринью и Сульшером.

Когда-то у меня были прекрасные отношения с Моуринью, все это видели. А на следующий день что-то произошло, и я даже не знаю, что именно. Между мной и Моуринью произошла странная вещь, и я не могу вам это объяснить, потому что сам не понимаю. Вот и все.

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Может быть, методы Сульшера работают, потому что он немного ближе к людям. Каждый тренер по-своему выстраивает работу и общение с футболистами, и ты, будучи игроком, должен адаптироваться. Иногда манера тренера тебе подходит, а иногда – нет», – сказал Погба в интервью Sky Sports

Француз работал под руководством португальца с 2016 по 2018 год.

За три месяца до увольнения Моуринью между игроком и тренером произошел конфликт.

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