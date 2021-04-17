«Челси» переиграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии со счетом 1:0.

Первый тайм получился бодрым, но обе команды источали остроту только до входа в штрафную и отметились лишь одним ударом в створ – он на счету Де Брёйне. После перерыва игра раскрылась и «Челси» поймал «Сити» на контратаке. На 55-й минуте Зиеш пробил втараря «горожан» после прострела с левого фланга.

Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола впервые проиграл коучу «Челси» Томаса Тухелю за 6 матчей.

«Челси» впервые обыграл «Манчестер Сити» на «Уэмбли» после реконструкции стадиона. Три предудыщих попытки были неудачными.

Соперник «Челси» по полуфиналу Кубка Англии определится 18 апреля в матче «Лестер» – «Саутгемптон».

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